Alunos e professores da 'Horácio Bento' em Malta

A escola Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Europeu, iniciou este sábado, 12 de Fevereiro, mais uma deslocação integrada no programa Erasmus +. Desta feita rumaram a Malta, uma ilha no Mediterrâneo, cuja capital é La Valleta, 10 alunos e dois professores, Luísa Gorgulho e Rómulo Neves.

A viagem foi feita via Porto, possibilitando ao grupo conhecer os sítios mais emblemáticos da cidade.

A deslocação está inserida no projecto europeu 'Cultural and Natural Treasures to be preserved for na inclusive and sustainanble Europe', em que participam alunos e professores provenientes da Roménia, Letónia, Itália, Espanha (parceiro coordenador do projecto) e de Malta, que, desta vez, prepararam um programa em torno da problemática da gestão da água e sustentabilidade ambiental. No decorrer das actividades nas instituições maltesas, os portugueses vão apresnetar o tópico 'Gestão dos recursos hídricos'.

As delegações dos diferentes países ficarão alojadas num hotel. Perde-se o contacto com as famílias que faz parte da experiência Erasmus, mas ganha-se em segurança e diminuição do risco. O companheirismo e partilha acontecem entre os parceiros, sendo constante a presença dos professores que em tudo garantem a segurança dos participantes e o convívio entre os alunos de diferentes nacionalidades. Helena Borges, coordenadora do Clube Europeu HBG

O Clube Europeu da HBG irá partilhar, ao longo da semana, imagens da viagens nas redes sociais.