'Silent Coding' reúne alunos Erasmus nos Louros

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros realizou, entre os dias 7 e 11 de Fevereiro, a etapa madeirense do projecto Erasmus +, denominado 'Silent Coding', nos quais tem como parceiros estratégicos as escolas Tartu Hiie Kool (Tartu - Estónia), IES Politécnico Jesús Marín (Málaga - Espanha), Yeşilköy İşitme Engelliler Ortaokulu (Denizli - Turquia) e Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu (Trabzon - Turquia).

O projecto tem como premissa a necessidade de os alunos com surdez adquirirem habilidades digitais, visando uma melhor integração no mercado de trabalho. Neste contexto, sendo a codificação robótica uma das habilidades digitais mais importantes, pretende-se dotar os estudantes com deficiência auditiva de conhecimentos na área.

Através de aulas em programas básicos como Code org, Scratch, Mblock, Aurdino e Tinkercad e do trabalho de equipa entre alunos de diferentes países com deficiência auditiva, numa lógica de 'aprender fazendo', o objectivo é tornar os alunos mais preparados para o trabalho num futuro mais digital.

Presente na sessão de encerramento, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, elogiou a EB23 dos Louros por "procurar afirmar-se pela envolvência com a comunidade, potenciando os projectos internacionais para alunos e professores, numa importante partilha de experiências".