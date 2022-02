Bétis ganha ao Maiorca e Athletic Bilbau vence duelo basco com Real Sociedad

O Bétis bateu hoje em casa o Maiorca por 2-1, defendendo o terceiro lugar na Liga espanhola de futebol, face à proximidade do FC Barcelona, enquanto o Athletic Bilbau goleou a Real Sociedad (4-0).

Em Sevilha, Alex Moreno adiantou o Bétis aos 25 minutos, mas o kosovar Vedat Muriqi igualou o marcador aos 75, e a formação andaluz teve de ir buscar forças para assegurar a vitória, garantida pelo brasileiro Willian José aos 83, de penálti.

Com os três pontos conquistados neste encontro da 25.ª jornada da La Liga, o Bétis, que contou com o internacional português William Carvalho durante toda a partida, mantém-se em terceiro lugar, a cinco pontos do Sevilha e a 11 do líder Real Madrid.

Atrás está o Barcelona em quarto com 42 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid, mas os catalães ainda só disputaram 24 rondas. Já o confronto basco entre o Athletic Bilbau e a Real Sociedad terminou com a vitória dos anfitriões por 4-0, com todos os golos apontados no segundo tempo.

Ainda na primeira parte, aos 32, Muniain desperdiçou uma grande penalidade, mas, após o descanso, surgiram os golos da turma de Bilbau: Vivian (68), Sancet (72), Iñaki Williams (80) e Muniain (89). O Athletic Bilbau segue no oitavo posto da tabela, com 37 pontos, menos um do que o adversário de hoje, que é sétimo, mas tem menos um jogo disputado.