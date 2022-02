PS-M defende extinção das Sociedades de Desenvolvimento

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira (PS-M) defendeu, hoje, dia 20 de Fevereiro, a extinção das Sociedades de Desenvolvimento e de empresas públicas regionais que constituem, a seu ver, “verdadeiros sorvedouros do erário público regional”.

Em alternativa, os socialistas defendem que essas verbas devem "ser alocadas para a resolução de problemas mais urgentes, como por exemplo a modernização da administração pública".

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, o deputado e novo presidente eleito do PS-M, Sérgio Gonçalves, deu conta que "muitos funcionários públicos não têm as condições de trabalho adequadas ou necessárias ao exercício da sua função", considerando que "as verbas que são usadas nas injecções de capital nas Sociedades de Desenvolvimento, nas nomeações de assessores ou no alargamento do número de membros dos conselhos de administração destas empresas seriam determinantes para a valorização dos quadros da administração pública".

Na iniciativa, realizada junto ao Madeira Tecnopolo, o parlamentar apontou precisamente o exemplo desta sociedade pública na qual "o Governo Regional não só injectou recentemente 1 milhão de euros para fazer face aos prejuízos, como decidiu extinguir e assumir o passivo de 12 milhões de euros".

Em relação às Sociedades de Desenvolvimento, referiu que estas “levam cerca de 30 milhões de euros em termos de injecções de capital anualmente”, o que representa "um peso excessivo sobre o orçamento regional".

Sérgio Gonçalves considera que esta é uma situação "inaceitável" e frisou que “devem existir medidas por parte da governação para extinguir as Sociedades de Desenvolvimento e empresas públicas regionais que, não contribuindo para o desenvolvimento da Região, permanecem como sorvedouros do erário público”.