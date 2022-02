PAN exige esclarecimentos sobre espaço ‘Cidade do animal’

O partido Pessoas–Animais–Natureza (PAN) veio hoje a público questionar Duarte Correia, Hospital Veterinário da Madeira, sobre o espaço ‘Cidade do animal’, infra-estrutura que foi anunciada publicamente para o Parque Empresarial de Câmara de Lobos.

"O PAN tem estado atento ao que é dito e feito, e por estas razões quer esclarecimentos", refere um comunicado assinado por Sofia Nóbrega, coordenadora do eixo de protecção animal do partido.

Na anota remetida à imprensa o PAN começa por recordar "que a partir do momento em que os animais domésticos passaram a ser designados, através da lei, como seres sencientes, os seres humanos passaram a ser responsáveis por eles, nomeadamente, integrando-os na sua família", lembrando também que "já existe incineradora na ilha da Madeira desde 2019", que "por razões desconhecidas, o governo regional nunca a licenciou".

"Neste caso, a pergunta pode e deve ser colocada ao Dr. Albuquerque quanto à razão porque tal não aconteceu, pois existe uma grande procura por parte das famílias, que querem cremar os seus animais", questiona.

O PAN também quer saber se o cemitério só será para cães e alerta que "existem famílias com gatos, pássaros, tartarugas, peixes, coelhos, e até com animais de porte grande".

O PAN contraria igualmente a afirmação de Duarte Correia de que este será um espaço único do país, frisando que "existe um cemitério no Algarve (Lagos), outro em Coimbra e outro ainda em Lisboa. E quanto a crematórios, estão espalhados por todo o país".

O partido levanta ainda dúvidas sobre a higiene sanitária no anunciado espaço no Parque Empresarial de Câmara de Lobos e acerca do hotel para animais a ser instalado nas imediações .

"O PAN alinha-se num rumo ético, e quer respostas esclarecedoras sobre o que irá acontecer no anunciado novo espaço. Do que foi anunciado, aparentemente o PAN identifica mais uma forma de fazer dinheiro, e muito pouco genuíno interesse pelos animais", remata a mesma nota.