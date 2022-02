Messi soma 26 golos e muito momentos lendários face ao Real Madrid

O futebolista argentino Lionel Messi vai reencontrar nos 'oitavos' da Liga dos Campeões uma das sua 'presas' favoritas, o seu 'eterno rival' Real Madrid, face ao qual marcou 26 golos com a camisola do FC Barcelona.

Nas 45 presenças no 'El Clásico', talvez o mais mítico de todos os confrontos do futebol mundial, o agora jogador do Paris Saint-Germain juntou ainda 13 assistências, sendo que soma mais vitórias (19) do que derrotas (15).

Mais ainda do que os impactantes números, que fazem dele o melhor marcador do confronto entre 'culés' e 'merengues', oito tentos 'acima' de Alfredo Di Stéfano e Cristiano Ronaldo -, ficaram, porém, as imagens, os inesquecíveis momentos.

O argentino disputou o seu primeiro 'El Clásico' em 2005/06, com apenas 18 anos, e fez uma assistência, para Eto´o inaugurar o marcador, numa clara vitória (3-0) do 'Barça' no Bernabéu, que aplaudiu de pé Ronaldinho Gauchó, após o 'bis' do brasileiro.

Na época seguinte, Messi perdeu em Madrid (0-2), mas, em Nou Camp, em 10 de março de 2007, começou a entrar para a 'lenda' do 'El Clásico' e do futebol, com um 'hat-trick' aos 'merengues', com apenas 19 anos, num embate a três golos.

Em encontro da ronda 26 de 'La Liga', o argentino, com o '19' nas costas, não deixou os catalães caírem, resgatando por três vezes a igualdade, a última aos 87 minutos, quando os anfitriões jogavam há muito reduzidos a 10 unidades.

Ainda um miúdo, Messi tomou, assim, o gosto ao 'jogo dos jogos' em Espanha e, em 2008/09, voltou a 'brilhar' como grande intensidade, desta vez no Bernabéu, onde o 'onze' de Pep Guardiola se impôs por contundentes 6-2, em 02 de maio de 2009.

Já com o '10' herdado de Ronaldinho, Messi, que havia fixando o 2-0 em Nou Camp, exibiu-se em Madrid com dois golos e uma assistência, num festival catalão que também teve um 'bis' de Thierry Henry e tentos do capitão Puyol e de Piqué.

Em 2009/10, voltou a marcar no Bernabéu para o campeonato (2-0), o que se começou, aliás, a tornar rotineiro, para, em 2010/11, brilhar, com duas assistências, na 'manita' a José Mourinho, Cristiano Ronaldo e companhia.

Em 29 de novembro de 2010, Messi, que até começou o jogo com um artístico remate ao poste direito da baliza de Casillas, ficou em branco, mas fez dois passes 'mágicos' para o 'bis' de David Villa, antes do 5-0 de Jeffrén e após os tentos de Xavi e Pedro.

O argentino não marcou neste jogo, mas, meses depois, escreveria nova página lendária na casa 'blanca', com um 'bis' muito especial, nas meias-finais da 'Champions'.

Face ao 'onze' de Mourinho -- então já com 10 face à expulsão de Pepe -, Messi inaugurou o marcador com um desvio, por entre as pernas de Casillas, após centro da direita de Afellay, aos 76 minutos, e fechou-o depois de driblar 'meia' equipa do Real Madrid, aos 86. O 'Barça' ficou com a final 'escancarada'.

A abrir 2011/12, Messi voltou a 'fazer das suas', sendo decisivo na conquista da Supertaça: após um 2-2 em Madrid, marcou o 2-1 em Nou Camp, aos 44 minutos, e, depois de Benzema empatar, marcou o golo da vitória (3-2), aos 88, com um remate colocado de pé esquerdo, em resposta a centro de Adriano.

Na época seguinte, ficaram célebres os dois livres diretos marcados a Casillas, ainda que num 1-2 no Bernabéu, que custou a Supertaça, e num 2-2 caseiro, para o campeonato.

Sete anos após o 'hat-trick' no 3-3 caseiro, Messi marcou pela primeira e única vez três golos em Madrid, em 23 de março de 2014, sendo que os dois últimos, que passaram o resultado de 2-3 para 4-3, foram de penálti, aos 65 e 84 minutos.

Em 2014/15 e 2015/16, manteve-se 'discreto', para, em 2016/17, conseguir, em definitivo, a 'imortalização' no Santiago Bernabéu, com um verdadeiro 'buzzer beater', um golo na última jogada, no último segundo, para um triunfo por 3-2.

O encontro estava empatado a dois à entrada dos descontos, e o árbitro só concedeu dois minutos, mas, no último 'suspiro', Busquets lançou a corrida de Sergi Roberto, que tocou para André Gomes e este para a desmarcação de Jordi Alba, que centrou atrasado para o remate 'letal' de Messi.

Aos 90+2 minutos, de um jogo que o 'Barça' tinha de ganhar para continuar na corrida ao título, o argentino voltou a fazer 'magia', que desta vez 'eternizou' ao tirar a camisola e mostrá-la, orgulhoso, o Bernabéu... para desespero de Ronaldo.

Depois de um momento daqueles, no que foi o seu golo 500 na equipa principal do FC Barcelona, era impossível fazer melhor, mas, na época 2017/18, e 'como quem não quer a coisa', ainda adicionou mais três tentos e uma assistência.

Nas últimas três temporadas na Catalunha, Messi não conseguiu golos ou assistências, em sete jogos, saldados com dois triunfos, dois empates e três derrotas, números que o PSG espera que o argentino inverta agora, nos oitavos da 'Champions'.

O Paris Saint-Germain recebe na terça-feira o Real Madrid, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo que o jogo decisivo, no Bernabéu está marcado para 09 de março.

- Os 45 jogos de Lionel Messi com o Real Madrid:N.º Época Data Prova Resultado Utilização Golos45. 20/21 10/04/21 LE/30 D 1-2 (F) 90 (T) -44. 24/10/20 LE/7 D 1-3 (C) 90 (T) -43. 19/20 01/03/20 LE/26 D 0-2 (F) 90 (T) -42. 18/12/19 LE/10 E 0-0 (C) 90 (T) -41. 18/19 02/03/19 LE/26 V 1-0 (F) 90 (T) -40. 27/02/19 TR/MF2 V 3-0 (F) 90 (T) -39. 06/02/19 TR/MF1 E 1-1 (C) 27 (S) -38. 17/18 06/05/18 LE/36 E 2-2 (C) 90 (T)(G) 2-1 (52)37. 23/12/17 LE/17 V 3-0 (F) 90 (T)(G)(A) 2-0 (64, gp)36. 16/08/17 ST/2 D 0-2 (F) 90 (T) -35. 13/08/17 ST/1 D 1-3 (C) 90 (T)(G) 1-1 (77, gp)34. 16/17 23/04/17 LE/33 V 3-2 (F) 90 (T)(2G) 1-1 (33), 3-2 (90+2)33. 03/12/16 LE/14 E 1-1 (C) 90 (T) -32. 15/16 02/04/16 LE/31 D 1-2 (C) 90 (T) -31. 21/11/15 LE/12 V 4-0 (F) 33 (S) -30. 14/15 22/03/15 LE/28 V 2-1 (C) 90 (T)(A) -29. 25/10/14 LE/9 D 1-3 (F) 90 (T) -28. 13/14 16/04/14 TR/F D 1-2 (N) 90 (T) -27. 23/03/14 LE/29 V 4-3 (F) 90 (T)(3G)(A) 2-2 (42), 3-3 (65, gp), 4-3 (84, gp)26. 26/10/13 LE/10 V 2-1 (C) 90 (T) -25. 12/13 02/03/13 LE/26 D 1-2 (F) 90 (T)(G) 1-1 (18)24. 26/02/13 TR/MF2 D 1-3 (C) 90 (T) -23. 30/01/13 TR/MF1 E 1-1 (F) 90 (T)(A) -22. 07/10/12 LE/7 E 2-2 (C) 90 (T)(2G) 1-1 (31), 2-1 (61, LD)21. 29/08/12 STE/2 D 1-2 (F) 90 (T)(G) 1-2 (45, LD)20. 23/08/12 STE/1 V 3-2 (C) 90 (T)(G) 2-1 (70, gp)19. 11/12 21/04/12 LE/35 D 1-2 (C) 90 (T) -18. 25/01/12 TR/QF2 E 2-2 (C) 90 (T)(A) -17. 18/01/12 TR/QF1 V 2-1 (F) 90 (T)(A) -16. 10/12/11 LE/16 V 3-1 (F) 90 (T)(A) -15. 17/08/11 ST/2 V 3-2 (C) 90 (T)(2G)(A) 2-1 (44), 3-2 (88)14. 14/08/11 ST/1 E 2-2 (F) 90 (T)(G) 2-1 (45)13. 10/11 03/05/11 LC/MF2 E 1-1 (C) 90 (T) -12. 27/04/11 LC/MF1 V 2-0 (F) 90 (T)(2G) 1-0 (76), 2-0 (86)11. 20/04/11 TR/F D 0-1ap (N) 120 (T) -10. 16/04/11 LE/32 E 1-1 (F) 90 (T)(G) 1-0 (52, gp)09. 29/11/10 LE/13 V 5-0 (C) 90 (T)(2A) -08. 09/10 10/04/10 LE/31 V 2-0 (F) 90 (T)(G) 1-0 (33)07. 29/11/09 LE/12 V 1-0 (C) 90 (T) -06. 08/09 02/05/09 LE/34 V 6-2 (F) 90 (T)(2G)(A) 3-1 (36), 5-2 (75)05. 13/12/09 LE/15 V 2-0 (C) 90 (T)(G) 2-0 (90)04. 07/08 07/05/08 LE/36 D 1-4 (F) 90 (T)(A) -03. 06/07 10/03/07 LE/26 E 3-3 (C) 90 (T)(3G) 1-1 (10), 2-2 (27), 3-3 (87)02. 22/10/06 LE/7 D 0-2 (F) 90 (T) -01. 05/06 19/11/05 LE/12 V 3-0 (F) 70 (T)(A) -- Balanço: Jogos: 45. Vitórias: 19. Empates: 11. Derrotas: 15. Golos marcados: 26. Assistências: 13.