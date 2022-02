Nacional vence em casa (3-0) frente ao Penafiel

O CD Nacional venceu, esta manhã, o FC Penafiel por 3-0, no jogo a contar para a 22.ª jornada da II Liga portuguesa. Os golos na Choupana foram apontados por Júlio César, Bryan Róchez e Dudu

A primeira parte deixou claro que os alvi-negros queriam conquistar a vitória, demonstrando mais afinco no jogo. O golo surgiu quando corria o minuto 26, através de uma recarga de Júlio César, após cabeceamento à barra de Vítor Gonçalves.

Já na segunda parte, a equipa de Penafiel tentava reagir, levando a bola mais vezes perto da baliza madeirense, mas Bryan Róchez fez mexer o marcador para o Nacional. Aos 77 minutos, aproveitou um cruzamento de José Gomes e marcou o seu 12.º golo da prova.

Quando estava prestes a terminar a partida seria a vez de Dudu marcar. Através de um passe do madeirense Camacho, Dudu ficou de frente para um adversário mas conseguiu 'fugir' e fazer o terceiro golo do encontro.

O jogo disputou-se sem público a assistir, uma vez que o Nacional foi punido com um jogo à porta fechada devido a uma queixa da Associação Nacional de Treinadores, referente à época 2020/2021, por Luís Freire não dispor de habilitação para ser técnico principal da equipa alvi-negra.

Foto Hérder Santos /ASPRESS

O CD Nacional conquista assim mais 3 pontos, permanecendo no 6.º lugar da II Liga, com 36 pontos, a uma diferença de 7 do primeiro classificado, o Casa Pia.