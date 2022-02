Marselha falha aproximação ao líder PSG com derrota frente ao Clermont

O Marselha foi hoje derrotado com surpresa, em casa, pelo Clermont, por 2-0, perdendo a oportunidade de se aproximar do Paris Saint-Germain (PSG), que também foi derrotado nesta 25.ª jornada da Liga francesa de futebol.

Mohamed Bayo, avançado da Guiné que tem estado em destaque no Clermont, que está na 15.ª posição da Ligue 1 com 27 pontos, gelou o Vélodrome aos 13 minutos e, apesar do esforço dos comandados por Jorge Sampaoli, foi o gabonês Jim Allevinah a fechar a contagem aos 84. Mesmo com a surpreendente derrota caseira, o Marselha continua em segundo lugar com 46 pontos, a 13 do líder PSG, num domingo cheio de ação em França.

O Bordéus e o Mónaco empataram a um golo, com os monegascos a atuarem com menos um homem desde os 34 minutos, depois de o trinco Tchouameni ter visto o segundo cartão amarelo na partida. Antes, aos 22, Remi Oudin tinha inaugurado o marcador para o Bordéus, mas o Mónaco conseguiu chegar à igualdade aos 67, graças a um autogolo de Marcelo.

O Bordéus, com o português Ricardo Mangas no banco, continua a desiludir na presente época e segue no 20.º e último lugar, com 21 pontos, enquanto o Mónaco, que contou com o internacional português Gelson Martins no relvado a partir dos 43 minutos, é sexto com 38 pontos.

O Nice voltou às vitórias, depois de duas derrotas no campeonato, batendo em casa o Angers com um golo solitário do ponta de lança holandês Justin Kluivert, aos 19 minutos. A formação da Riviera Francesa defendeu o terceiro posto, com 45 pontos, enquanto o Angers, que teve o luso Mathias Pereira Lage neste encontro como suplente não utilizado, somou a quarta derrota consecutiva e é 13.º com 29 pontos.

Já o Rennes, quinto classificado com 40 pontos, goleou por 4-1 o Troyes (17.º com 21), com Guirassy a 'bisar', aos 14 e 20 minutos, e Terrier (75) e Laborde (87) a avolumarem o resultado, enquanto Ike Ugbo marcou o golo de 'honra' dos visitantes, que contaram com o defesa português Abdu Conté no onze titular.

No duelo entre Lorient e Montpellier, Savanier marcou o único golo da partida aos 56 minutos e os visitantes beneficiaram do triunfo para subirem ao nono lugar com 37 pontos, enquanto o Lorient continua no antepenúltimo posto com 21 pontos.

Reims (14.º com 28 pontos) e Brest (12.º com 32) empataram a uma bola, com ambos os golos apontados no primeiro tempo, por Wout Faes (quatro minutos) e Martin Satriano (34), respetivamente. O Saint-Étienne (16.º com 22 pontos) e o Estrasburgo (quarto com 42) empataram a duas bolas, com uma primeira metade do jogo frenética e com quatro golos. Boudebouz inaugurou o marcador aos quatro minutos para o Saint-Étienne, mas os visitantes deram a volta com golos de Diallo (21) e Perrin (30), antes de Khazri restabelecer a igualdade aos 34, fixando o 2-2 final.