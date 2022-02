FC Porto vence Moreirense e mantém seis pontos de vantagem sobre o Sporting

O líder FC Porto manteve hoje os seis pontos de avanço sobre o Sporting, depois de vencer em casa do Moreireinse, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Evanilson marcou, aos 40 minutos, o único golo de uma partida em que as duas equipas terminaram reduzidas a 10 elementos, após as expulsões do 'dragão' Grujic (79) e do 'cónego' Steven Vitória (84).

Com este triunfo, o FC Porto soma 63 pontos, mais seis do que o Sporting e 12 do que o Benfica, enquanto o Moreirense se mantém na 17.ª e penúltima posição, com 19.