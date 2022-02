Antigo ministro da Economia destaca competitividade da Madeira “graças ao Centro Internacional de Negócios”

O ex-ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, foi um dos intervenientes do painel ‘Inovação num Novo Modelo Macroeconómico e Social do séc. XXI’, no último dia da Universidade Jota'22 (UJ’22).

Na ocasião, o orador comparou a "grande dependência" do arquipélago da Madeira no que concerne ao Turismo com outras regiões semelhantes, como a Região a Sul, mas enalteceu o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) como factor de discriminação positiva. O facto da Madeira ter "uma da grande competitividade no mercado externo", é, conforme afirmou, "graças ao seu Centro Internacional de Negócios".

O mesmo painel contou com a intervenção de Joaquim Miranda Sarmento, que abordou a realidade económica nacional, expondo aquelas que têm sido as grandes razões da estagnação dos últimos anos em Portugal. O orador estabeleceu um paralelo entre aqueles que são os desafios do futuro e da evolução tecnológica com o peso que o capital humano tem na procura de soluções para a construção de uma economia mais forte.

Os trabalhos da Universidade Jota 2022, promovida pela JSD Madeiras em Santa Cruz, que teve início no dia 18 de Fevereiro, terminou hoje, dia 20, com a simulação de um Debate Mensal na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sob o tema das ‘Prioridades para o futuro da Madeira’.