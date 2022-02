Muitos milhões para recuperar da aluvião de há 12 anos

A manchete deste domingo, 20 de Fevereiro de 2022, remete-nos para o fatídico dia de há 12 anos. Obras de 57 milhões no terreno para recuperar da aluvião escrevemos, referindo que "a conclusão das empreitadas, lançadas após a tragédia de 20 de Fevereiro de 2010, será assumida integralmente pela Região a partir do próximo ano". Numa dupla página sobre a temática, contamos ainda uma realidade que preocupa. "Precipitação abaixo dos 20% na primeira metade deste mês" é revelador. Nas páginas 2 e 3 encontrará os assuntos.

A foto principal da primeira página são de abelhas numa colmeia e o título Produção de mel mais do que triplicou em cinco anos, acrescentando que o "produtor pioneiro queixa-se falta de fiscalização que afecta a qualidade". A reportagem pode ser lida na página 4 e 5.

Dos outros títulos desta edição destaque ainda para a área da Sa+ude. Região suspende compra de dispositivos médicos sem certificação, esta que é uma "medida excepcional" que "foi adoptada em Abril de 2020 para responder à pandemia". Leia o desenvolvimento na página 40.

No Turismo e transportes, saiba que a Transavia reforça ponte aérea Madeira-França, tema que pode ler na página 8.

E, por fim, a notícia que o Fado embala berço da cidade, uma vez que "as casas com actuações ao vivo atraem cada vez mais turistas ao centro histórico do Funchal". Para ler em 5 Sentidos na página 33.

Em todo o caso, esperamos que tenha um bom domingo e boa leitura do seu DIÁRIO de sempre.