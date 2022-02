Emitido aviso de vento forte para a Madeira

A Capitania do Funchal informa que recebeu, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, às 0540, o Aviso de Sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira que significa vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção:

- Vento: nordeste fresco a muito fresco, por vezes forte entre a manha e meio da tarde.

- Visibilidade: boa.

- Ondulação costa norte: nordeste 2 a 3 m.

- Ondulação: costa sul: ondas sudeste 1 a 2 m.

O aviso vigora até às 6 horas de segunda-feira.

A autoridade recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo.