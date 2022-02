Os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram um cidadão alemão, de 60 anos, na sequência de um despiste de motociclo.

O acidente aconteceu no Caminho Velho dos Moinhos, no Caniço, por volta das 12h55. A vítima foi socorrida no local, tendo sido encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.