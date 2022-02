CicleFLY introduz nova proteína sustentável para alimentos compostos para aves, suínos e aquacultura

Teve lugar esta quinta-feira, 17 de Fevereiro, nas intalações da ACIF a primeira reunião do projecto CicleFLY - 'Business model for organic waste valorization trough black soldier fly larvae use and circular economy principles application in outermost islands'.

O projecto tem como objectivo a produção de uma proteína sustentável para incorporação nos alimentos compostos para aves, suínos e aquacultura, tendo por base o tratamento de resíduos orgânicos das agro-indústrias e de várias outras entidades através da produção de larvas de 'Black Soldier Fly'.

De acordo com a ACIF, o CicleFLY será uma mais-valia para a Região Autónoma da Madeira, não só pelo facto da Região ficar menos dependente das importações de bagaço de soja, farinha de peixe e alimentos compostos já formulados, mas também pela valorização dos resíduos orgânicos que passarão a ter uma finalidade mais eficiente.

O projecto CicleFLY foi aprovado pelo programa PROCiência 2020, com os seguintes parceiros: a empresa The Tomorrow Company, LDA, enquanto líder do Consórcio, a ARDITI(Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação), a ACIF-CCIM (Associação Comercial e Industrial do Funchal), a Marisland, LDA e a Suinosanto, LDA.