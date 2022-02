Empresário quer que McDonald's pare de comprar carne suína de criadores que usam gaiolas

O gestor financeiro e multimilionário Carl Icahn disse hoje que está preparado para enfrentar a McDonald's para que a cadeia de restaurantes de 'fast-food' pare de comprar carne de porco de criadores que utilizam gaiolas para gestação.

"Realmente, sinto-me emocionado com estes animais e com o sofrimento desnecessário a que estão a ser submetidos", indicou, lembrando que as gaiolas para gestação não eram tão pequenas há 20 ou 30 anos.

Carl Icahn já discutiu o assunto há 10 anos com a multinacional norte-americana, tendo-se comprometido a agir, explicou o gestor numa entrevista à Bloomberg na quarta-feira.

A MacDonald's anunciou em 2012 que ia pedir aos fornecedores que parassem gradualmente de usar gaiolas para gestação que são muito pequenas para uma porca inteira se mexer.

Mas a cadeia de restaurantes não cumpriu as promessas, segundo Carl Icahn.

"Agora paramos de brincar", disse, salientando que estava "90%" preparado para propor candidatos para o conselho de administração do grupo.

O empresário, conhecido pela sua tendência a entrar no capital das empresas para pedir medidas radicais e depois colher os lucros, garante que não se trata, neste caso, de um assunto financeiro.

"Não quero fazer uma palestra sobre este assunto, mas acho que posso ajudar de alguma forma a melhorar a situação", observou.

Contactado pela agência de notícias AFP, a McDonald's não respondeu a um pedido de comentário.

O grupo de restaurantes escreve no seu 'site' na Internet que mais de 60% da sua cadeia de suplementos de carne suína nos Estados Unidos não usa gaiolas para gestação de porcas grávidas.