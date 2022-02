Paulo Brito preocupado com produção de peixe em gaiolas

O coordenador do PPM Madeira manteve, esta sexta-feira, dia 11 de Fevereiro, acções de contacto com os pescadores, tendo manifestado a sua preocupação perante a intenção do Governo Regional de aumentar a produção de peixe em gaiolas.

No entender de Paulo Brito, esta opção "prejudica seriamente a profissão dos homens do mar, pois este pescado não passa pela lota provocando assim a especulação da venda em leilão na lota, sendo que o peixe ter que ser vendido a preços baixos".

"Os pescadores dizem que quase já não dá para os custos com as embarcações quanto mais pagar salários, que por vezes é uma família inteira", frisa o líder do Partido Monárquico.

Paulo Brito mostra-se também preocupado com ~"a poluição visual que as gaiolas vão ter e o aumento dos níveis de poluição marítima que essas gaiolas provocam na zona onde estas se encontram", além de "também representar armadilhas para as aves marinhas que ficam presas nas redes de protecção das mesmas".

O coordenador do PPM apela, por isso, ao Governo Regional que "repense o aumento do número das gaiolas que em nada vão beneficiar a Região".