Maria José Fernandes eleita presidente do Conselho Coordenador dos Politécnicos

A presidente do politécnico do Cávado e do Ave, Maria José Fernandes, foi eleita nova presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), cargo que deverá ocupar até 2024.

Maria José Fernandes, que era vice-presidente do CCISP, foi eleita por unanimidade e é a primeira mulher a assumir a presidência do conselho, substituindo Pedro Dominguinhos.

Em comunicado, o CCISP refere que a nova presidente tem como prioridades afirmar o ensino superior politécnico no panorama nacional e internacional e contribuir para cumprir os objetivos no âmbito da Agenda Europeia 2030, insistindo também no estatuto de universidades politécnicas.

"A visão estratégica dos politécnicos, enquanto agentes de transformação das sociedades e das regiões onde atuam, deve continuar a orientar-se para a concretização dos desafios societais, através do desenvolvimento de atividades de ensino, investigação e de interação com a sociedade que promovam a aquisição das futuras competências avançadas", cita o comunicado.

Para o mandato de dois anos, que deverá assumir em abril, data da tomada de posse, pretende reforçar a relação das instituições com as empresas, autarquias e outras instituições públicas e privadas.

Quanto à Agenda Europeia 2030, o objetivo é que os politécnicos reforcem a sua contribuição através da qualificação e formação ao longo da vida e da melhoria de competências das pessoas "enquanto motor fundamental do processo de desenvolvimento e transformação económica e social que se pretende".

Relativamente à investigação, desenvolvimento e inovação, a nova presidência pretende alinhar a estratégia dos institutos com os chamados 'European Innovation Hubs', de forma a promover o aumento do impacto social das atividades, contribuindo também para o desenvolvimento sustentável das regiões.

"Para concretizar este objetivo, é fundamental que os Politécnicos possam atribuir o grau de doutor, pelo que esta será uma das prioridades deste início de mandato", sublinha Maria José Fernandes.

Nesse sentido, a nova presidente adianta que o CCISP vai voltar a submeter, na Assembleia da República, a iniciativa legislativa de cidadãos para alterar a designação dos institutos politécnicos para universidades politécnicas, permitindo também que possam atribuir o grau de doutor.

Maria José Fernandes refere ainda reformas fundamentais para os próximos anos, como a revisão do Revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior e o Estatuto da Carreira de Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico.

"O CCISP quer participar e ser parte integrante no processo de transformação social e de desenvolvimento cultural de Portugal", sublinha.

Maria José Fernandes, presidente desde 2017 do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, é licenciada em Gestão, doutorada em Ciências Empresariais e tem o título de agregada em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. É ainda coordenadora do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, publicação da Ordem dos Contabilistas Certificados, a que está ligada desde o número 1.

O CCISP é constituído por todos os institutos superiores politécnicos públicos, bem como, as escolas superiores não integradas e as universidades dos Açores, Algarve, Aveiro e Madeira, sendo um dos organismos de consulta do Governo e da Assembleia da República em matérias relacionadas com o Ensino Superior.