Expomadeira 2022 volta a realizar-se nas instalações do Estádio do Marítimo

O Club Sport Marítimo e a ACIF celebraram, na manhã de hoje, dia 17 de Fevereiro, um protocolo que permitirá a realização da Expomadeira 2022 nas instalações do Estádio do Marítimo. A mostra empresarial regressa após dois anos de suspensão, devido à pandemia de covid-19.

Durante a sessão, que decorreu na sede da ACIF, no Funchal, Jorge Veiga França, enalteceu a parceria com o Marítimo, "ligação que remonta a 2015 e só foi interrompida pelos ditames sanitários no combate à covid-19".

O presidente da ACIF revelou também que a edição de 2022 da Expomadeira, que se realizará entre os dias 8 e 17 de Julho, já conta com a inscrição de 35 empresas, "o que corresponde a um terço do espaço destinado ao evento". "Quando ainda faltam cinco meses para a realização do certame, as perspectivas são muito auspiciosas", vincou.

Já o presidente dos dos 'verde-rubros', Rui Fontes, sublinhou a importância desta "parceria que se renova ano após ano, em comunhão com desígnios do Marítimo".