Bispo do Funchal recorda responsáveis pela instalação da Casa de Saúde São João de Deus na Madeira

O Bispo do Funchal recordou todos aqueles que foram responsáveis pela instalação da Casa de Saúde São João de Deus na Madeira.

"Há 100 anos, a Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, depois de ultrapassar não poucas vicissitudes, veio até à Madeira. Instalou-se nesta Quinta do Trapiche, onde ainda hoje nos encontramos. Devemo-lo à iniciativa do Bispo D. Manuel Agostinho Barreto e à generosidade de muitos, em particular de Dª Maria Paula Rego. Mas também à generosidade, fé e cuidado dos doentes dos Irmãos António Maria Rodrigues (madeirense) e Manuel Maria", disse hoje durante a homília, a propósito da celebração da Missa do Doente e da abertura do centenário da inauguração da Casa de Saúde de São João de Deus na Região.

D. Nuno Brás destacou "os obstáculos" que foram "ultrapassados", referindo que o último deles foi "a ausência de acessos, que obrigava os irmãos a, literalmente, carregar os doentes às costas".

Nesta celebração, o Bispo do Funchal fez questão de "recordar junto do altar do Senhor todos quantos, irmãos, sacerdotes, profissionais de saúde e doentes", passaram pela Casa de Saúde São João de Deus.

"E queremos pedir-lhe que sempre esta casa se veja impregnada do espírito de São João de Deus: quando pedia esmola pelas ruas de Granada em favor dos doentes de todo o género que acolhia no seu hospital, o Santo de Montemor-o-Novo clamava: “Irmãos, fazei o bem a vós próprios! Fazei-o por amor de Deus! Fazei o bem a vós próprios!”", concluiu.