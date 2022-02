Porto Moniz com mais um posto de carregamento eléctrico de viaturas

O Porto Moniz dispõe de mais um posto público de carregamento de viaturas eléctricas, anunciou esta quinta-feira (3 de Fevereiro) a autarquia.

Trata-se do segundo posto do género montado naquele concelho e resulta de uma candidatura efectuada pelo município de Porto Moniz ao Fundo Ambiental, no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Eléctrica na Administração Pública.

"Este programa, do Governo da República, tem por objectivo promover a descarbonização e a melhoria do desempenho ambiental do Parque de Veículos do Estado, através do financiamento de 50 % da contratação de viaturas eléctricas por substituição de veículos do parque automóvel da autarquia com mais de 10 anos, e de dois postos de carregamento de viaturas eléctricas", explica o executivo municipal em nota de imprensa.

Assim, depois de, no âmbito daquele programa, a autarquia ter adquirido, em Agosto do ano passado, uma carrinha eléctrica de sete lugares e, mais tarde, um novo veículo elétrico de cinco lugares, a Câmara Municipal de Porto Moniz instalou agora o primeiro de dois postos de carregamento a disponibilizar no concelho.

O primeiro equipamento já está disponível na Praça do Lyra, podendo a sua utilização ser feita, gratuitamente, até ao dia 30 de Março. A autarquia procederá agora à instalação de um segundo posto de carregamento, no âmbito do programa financiado pelo Fundo Ambiental, na zona alta da freguesia do Porto Moniz.

“Este investimento resulta de uma aposta clara na causa ambiental que a Câmara Municipal de Porto Moniz tem vindo a efectuar desde que este executivo assumiu os destinos da autarquia”, destaca o presidente da autarquia.

Emanuel Câmara, acrescenta que "importa preservar o meio ambiente", e recorda os investimentos levados a cabo pelo seu executivo naquela área, nomeadamente a construção de um EcoCentro, na Santa Porto Moniz, de quatro ecopontos subterrâneos espalhados pelo concelho e a aquisição de uma viatura de recolha selectiva. Um gasto "na ordem de um milhão de euros", com apoio de fundos comunitários.