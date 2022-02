Forte condicionamento de trânsito na Via Rápida

Há, neste momento, um forte condicionamento do trânsito na Via Rápida, o único ponto a destacar nesta manhã de segunda-feira. Esta situação começou perto das 8h00 e tende a agravar-se, dificultando a vida de quem segue no sentido Machico - Ribeira Brava desde o nó de Pestana Júnior.

De acordo com a informação disponível, poderá tratar-se de um acidente ou uma avaria, que deixou o mapa a vermelho escuro e que tende a crescer para trás, conforme vão se acumulando as viaturas que seguem na direcção do Funchal.

A fila nas duas faixas já se estende até à zona da Cancela, havendo contudo escapatórias para facilitar a vida de quem ainda pode evitar manter-se no pára-arranca.

Nas outras zonas da Via Rápida ou das estradas regionais, não há qualquer indicação de problemas, embora nos locais habituais (rotunda do Hospital ou cota 40, por exemplo) haja neste momento muito trânsito em circulação.