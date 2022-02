Mafalda Gonçalves promete combater todo o tipo de discriminação contra as mulheres

Mafalda Gonçalves entregou, esta tarde a sua recandidatura à presidência das Mulheres Socialistas da Madeira.

“É um grande orgulho me recandidatar, pela última vez, à presidência das Mulheres Socialistas da Madeira. As Mulheres Socialistas têm vindo a desenvolver um trabalho importante, não só no partido mas na sociedade, afirmando os valores do socialismo democrático e elevando bem alto a bandeira da igualdade. É esse trabalho que nos propomos continuar", afirmou.

A deputada socialistas compromete-se a continuar a combater as desigualdades e a discriminação. "Vivemos tempos que têm sido dramáticos, especialmente para as mulheres", diz Mafalda Gonçalves.

“Na nossa Região são as mulheres que estão em maioria nos sectores que foram principalmente afectados pela pandemia, como o turismo e a hotelaria. São elas que continuam a ter profissões que ficaram mais fragilizadas e perderam rendimentos, como seja o trabalho doméstico e são também elas que continuam a ter a maior carga de trabalho não pago, nos cuidados com os filhos, com as famílias e com os idosos", explica.

As Mulheres Socialistas querem “combater de forma muito firme todos os tipos de violência contra as mulheres, em particular a violência doméstica" mas também "todo o tipo de discursos de ódio".

Outro objectivo assumido é “garantir uma participação cada vez maior das mulheres e acesso aos cargos de poder e decisão".