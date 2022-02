Dois feridos num atropelamento em São Martinho

Dois homens ficaram feridos, há instantes, na sequência de um atropelamento ocorrido na Rua Doutor Barreto, em São Martinho.

Uma das vítimas, de 54 anos, apresentava escoriações no corpo. A outra, de 60 anos, tinha ferimentos numa perna. Ambos foram socorridos no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.