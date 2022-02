São Martinho investe em escolas do 1.º ciclo

No sentido de dotar as escolas da freguesia com melhores condições de trabalho, a Junta de Freguesia de São Martinho entregou à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de São Martinho uma impressora multifunções laser a cores, com funções de cópia, impressão em rede e digitalização, para que as tarefas regulares da actividade docente, não docente e dos alunos seja agilizada e potenciada.

Esta é a primeira escola a receber o equipamento, sendo que o reforço chegará, progressivamente, a todas as escolas do 1.º ciclo da freguesia de São Martinho.

Até ao momento, as escolas tinham de recorrer aos serviços administrativos da Junta de Freguesia para obterem a impressão de fichas de trabalho ou de outros documentos pedagógicos de suporte às atividades curriculares e extracurriculares.

Como refere Marco Gonçalves: "contribuímos para a autonomia das escolas e, ao mesmo tempo, libertamos os nossos serviços administrativos para outras funções, que visem, acima de tudo, a resolução eficiente das necessidades dos nossos fregueses".

A Junta de Freguesia de São Martinho vê nesta acção uma aposta clara nas suas políticas para a educação e na melhoria das condições de trabalho dos seus colaboradores.

"Como todas as organizações administrativas, a nossa junta é composta por pessoas e estas são elementos fundamentais no seu bom funcionamento. Estamos, decididamente, apostados nas políticas de proximidade, não só com os nossos fregueses, mas também com quem operacionaliza as tarefas diárias da Junta de Freguesia de São Martinho", concluiu.