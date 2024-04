Irão garante ser "invulnerável a sanções" após EUA e UE decidirem novas restrições

O Presidente do Irão, Ebrahim Raisí, assegurou hoje que o país é "invulnerável a sanções", após os EUA e a União Europeia (UE) terem decidido novas restrições.

"O Irão é invulnerável a sanções e estas nunca tiveram sucesso no Irão. Com a força férrea deste povo, [as sanções] nunca terão sucesso", afirmou Ebrahim Raisí, na inauguração da Expo Irão 2024, citado pela agência estatal IRNA.

O Presidente classificou as sanções como "uma espécie de guerra" e símbolo da "opressão contra os governos e nações".

Na segunda-feira, a União Europeia chegou a acordo para a imposição de sanções contra o fabrico de mísseis e drones iranianos e respetiva transferência para a Rússia.

Os EUA também avançaram com restrições contra 16 empresas e oito pessoas ligadas ao programa de drones de Teerão e ao seu envio para a Rússia.

Estas medidas foram decididas após Teerão ter lançado centenas de mísseis e drones contra o território israelita, retaliando a ofensiva contra o seu consulado na Síria.