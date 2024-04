CHEGA quer evitar que problemas de equilíbrio populacional atinjam a Madeira

O candidato do CHEGA às eleições regionais de 26 de Maio mostrou a sua preocupação relativamente à crise de natalidade que afecta o país e a Madeira.

Miguel Castro acredita que os problemas que já se fazem sentir no continente em termos de equilíbrio populacional rapidamente vão chegar à Região, caso não sejam tomadas medidas de apoio aos jovens e famílias.

“Todos os sinais apontam para uma crise populacional: o envelhecimento da população, casais jovens a terem cada vez menos filhos e cada vez mais tarde, um-terço dos jovens nascidos em Portugal estão emigrados, incluindo um-terço das mulheres em idade fértil, e, por fim, mais de 40% dos bebés que estão a nascer em Portugal são de pais estrangeiros”, referiu, garantindo que esta situação resulta da “acumulação de políticas erradas da República que não têm sido combatidas na Região”.

“Quando juntamos uma política de imigração de portas abertas a baixos salários, elevada carga fiscal, crise na habitação, precaridade no emprego, desrespeito pela família e a promoção de estereótipos contra a família e a educação com base em valores e princípios que nos definem há séculos, o resultado só pode ser o que estamos a ver e que já está a chegar à Região”, acrescenta.

Miguel Castro defende uma aposta mais forte na família para combater esta situação, através de políticas que não só promovam a sua valorização, mas também ofereçam aos jovens razões para ficar em Portugal e constituírem as suas famílias no país que os viu nascer.

“São várias as medidas que defendemos, entre as quais benefícios fiscais para as famílias, reconhecer o tempo investido a cuidar de descendentes para efeitos de reforma, defender a participação dos pais no processo educativo para que os filhos não continuem a ser expostos a conteúdos que extrapolam os fins escolares, apoiar o acesso dos jovens à habitação para que possam sair da casa dos pais e limitar a entrada de estrangeiros no país às verdadeiras necessidades do mercado laboral”, explica o candidato.