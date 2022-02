Mais uma morte e menos internados com covid-19 na Madeira

A Madeira registou, ontem, mais uma morte associada à covid-19. Trata-se da 180.ª morte desde o início da pandemia na Região. Estes são dados relativos até às 23h59 de 6 de Fevereiro, tendo sido hoje divulgados.

Os números apresentados pelo SESARAM dão ainda conta de 641 internados nos hospitais da Região, dos quais 66 estão internados em áreas polivalentes da covid-19 e 3 na unidade de cuidados intensivos destinada a doentes com covid-19. Entre os doentes internados nos cuidados intensivos há 2 não vacinados e 1 com vacinação completa.

Os internados com covid-19 são menos do que os registados no sábado, em que se encontravam na unidade polivalente 71 pessoas.