Miguel Branco conquista mais um mandato à frente da Ordem dos Engenheiros na Madeira

A lista RA, liderada por José Miguel Branco venceu hoje as eleições para os órgãos dirigentes da Ordem dos Engenheiros na Região Madeira. O engenheiro Miguel Branco, mantém-se, assim, na presidência da direcção no triénio 2022-2025.

Para estas eleições concorreram duas listas, a RA liderada por José Miguel Branco, e a RB liderada por Luís Costa. A secção regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros conta com 1.340 engenheiros inscritos, dos quais 1.162 poderiam votar.

Para eleger os novos dirigentes da secção da Madeira, votaram 52% engenheiros. Ao DIÁRIO, Miguel Branco congratulou-se por esta "votação expressiva".

Miguel Branco conquistou o seu segundo e último mandato com 58% dos votos de hoje, o engenheiro agradece aos profissionais que acreditaram no projecto da lista RA, após uma campanha eleitoral que decorreu com "a seriedade necessária".

Para os próximos anos a Madeira pode esperar a continuidade e consolidação do trabalho que tem sido feito nos últimos anos: "Vamos continuar a afirmar a engenharia como o motor do crescimento económico da Região Autónoma da Madeira, sendo a Ordem o garante da confiança e da qualidade dos seus profissionais".

Conheça os membros da lista RA:

Presidente: José Miguel Brazão Andrade da Silva Branco;

Vice-Presidente: Beatriz Rodrigues Jardim;

Secretário: Bernardo Oliveira Melvill de Araújo;

Tesoureiro: Luísa Filipa Mendonça Rodrigues;

Vogal: Higino José Vasconcelos Lemos Silva;

Vogal: Luisa Maria Gouveia;

Vogal: Roberto da Silva de Jesus.