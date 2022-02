Actual direcção da Ordem dos Engenheiros registou cerca de 160 novos membros

A Lista RA, liderada por José Miguel Branco, que se candidata às eleições para os órgãos dirigentes da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), apresentou hoje, dia 11 de Fevereiro, as conclusões da campanha que desenvolveu nos últimos dois, marcado por encontros com entidades de relevo na Região Autónoma da Madeira (como sejam: a UMa, ACIF, CECS, ARDITI, PRODERAM, ASSICOM e AREAM), com quem promete Irá "reforçar os laços".

Na ocasião a Lista RA apresentou o relatório das actividades desenvolvidas nos últimos três anos, o programa para o triénio 2022 – 2025, e a lista completa que concorre a todos os cargos elegíveis na Região Autónoma da Madeira, que inclui 30% de novos engenheiros, segmento que a lista se propõe a continuar a captar para a Ordem.

Com efeito, em nota remetida à imprensa dá conta de que, no último triénio, a actual direcção atraiu e registou cerca de 160 novos membros.

Outros compromissos assumidos pela Lista RA, passam: pela a criação de mais dois colégios de especialidades; dar continuidade às 'Tardes de Engenharia' e às 'Visitas técnicas', entre outras iniciativas; aumentar a sua intervenção na sociedade, divulgando as acções desenvolvidas nos órgãos de comunicação social, bem como "ter um papel interventivo no Conselho Económico e de Concertação Social2 e ser "a voz da Europa para os Engenheiros da RMOE". Sob esta direcção a Ordem irá ainda "assumir o seu lugar de Conselheiro no Conselho Regional de Inovação, entidade coordenadora da Estratégia Regional de Especialização Inteligente 2021 – 2027".

A Lista RA assume-se, de resto, como "independente de qualquer das listas nacionais e de quaisquer grupos ou interesses de terceiros, alicerçada única e exclusivamente na Engenharia como um dos pilares para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira".

A votação presencial para os órgãos dirigentes da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros decorre, amanhã, dia 12 de Fevereiro, na sede da Ordem dos Engenheiros, sita à Rua Conde Carvalhal, 23, no Funchal, entre as 9 e as 20 horas. A votação eletrónica contínua disponível até às 20 horas deste sábado.