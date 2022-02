Flamengo ganha na estreia de Paulo Sousa no banco

O Flamengo derrotou na quarta-feira o Boavista, por 3-0, em jogo da terceira jornada do campeonato carioca de futebol, que marcou a estreia do treinador português Paulo Sousa no banco dos 'rubro-negros'.

Depois de ter visto os dois primeiros jogos do 'carioca' na bancada, entregando o comando da equipa ao treinador da equipa secundária do 'Fla', Paulo Sousa foi pela primeira vez para o banco, num encontro em que já jogaram alguns dos principais futebolistas da equipa.

Marinho, um dos reforços da equipa, estreou-se com um golo, aos 22 minutos, com Pedro (61) e Gabriel Barbosa (83) a marcarem os outros tentos do Flamengo.

O Flamengo passa a somar sete pontos em três encontros, liderando, provisoriamente, o campeonato estadual do Rio de Janeiro.