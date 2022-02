Município do Funchal e Fundação Cecília Zino estabelecem protocolo de cooperação

A Câmara Municipal do Funchal e a Fundação Cecília Zino celebraram ontem um protocolo com vista à promoção da iniciativa ‘Passaporte Cecília Zino’, que pretende incutir hábitos de consumo relativos à arte e cultura de qualidade, por parte das crianças e jovens, entre os 10 e os 18 anos, residentes na Madeira.

Com este acordo, ambas as entidades pretendem estimular os jovens a visitarem centros de exposições, museus ou espaços culturais da Região, e particularmente, da cidade do Funchal, sobretudo aqueles que possuam programação de exibições ou exposições temporárias.

A Fundação assegura toda a informação inerente à iniciativa ‘Passaporte Cecília Zino’, distribui o regulamento a todas as entidades culturais que tenham interesse em integrar a iniciativa e garante os carimbos a colocar no ‘Passaporte’ em todos os locais ou espaços culturais que integrem a iniciativa.

Às crianças e jovens interessados em participar na iniciativa é feita a entrega dos ‘Passaportes Cecília Zino’ no Centro para o Desenvolvimento Humano, da Fundação Cecília Zino (Rua do Bettencourt, n.º 10, 1º Andar, 9000-080 Funchal).

Já o Município do Funchal, enquanto entidade responsável pelo Museu de História Natural do Funchal, Teatro Municipal Baltazar Dias, Museu a Cidade do Açúcar, Museu Henrique e Francisco Franco e a Capela da Boa Viagem, compromete-se entre outros objectivos a partilhar com todas as entidades envolvidas as exibições, exposições ou actividades que estão a decorrer ou terão início, em cada espaço cultural. assim como colocar o carimbo personalizado no ‘Passaporte Cecília Zino’ a data da visita aos museus ou espaços culturais.

O Protocolo vigora até dia 30 de Junho do ano 2022, podendo ser prorrogado, caso haja interesse por parte das entidades envolvidas na iniciativa.