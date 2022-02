Joana Silva novamente chamada à Selecção Nacional Sub-19

A jovem lateral do Marítimo, Joana Silva, foi novamente chamada pelo seleccionador nacional José Paisana para integrar o estágio da selecção nacional sub-19 feminina.

No estágio que se realiza em Santarém, entre os dias 14 e 22 de Fevereiro , a ‘equipa das quinas’ vai realizar dois jogos amigáveis diante a Áustria, tendo em vista a preparação da Ronda de Elite, que se disputa em Abril. Para além destas duas partidas, as 22 eleitas do seleccionador José Paisana vão realizar mais sete sessões de treino, no Estádio Papa Francisco, em Fátima.