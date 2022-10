Serviço Regional de Saúde promove sessão sobre 'Alergia Alimentar e Anafilaxia na Escola'

O Serviço Regional de Saúde, através do Serviço de Pediatria, realiza, hoje, 4 de Outubro, uma sessão on-line acerca da 'Alergia Alimentar e Anafilaxia na Escola'.

Esta é uma sessão teórico-prática aberta a toda a comunidade.

Não é necessário inscrição prévia.

Sobre a Anafilaxia:

A anafilaxia apresenta-se como uma reacção alérgica sistémica de início súbito após contacto com o agente desencadeante. Os alimentos são a causa mais frequente de anafilaxia no ambulatório, principalmente em crianças.

A anafilaxia não é uma situação rara, pelo que, a educação do doente e seus conviventes é fundamental. De acordo com as Normas de Orientação Clínica da Direcção Geral de Saúde, a anafilaxia constitui uma emergência que requer tratamento imediato, sendo a precocidade da intervenção fundamental para o sucesso terapêutico.

O tratamento deve ser iniciado o mais rapidamente possível, com a administração de adrenalina independentemente do local onde se encontra.