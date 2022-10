Autoridades francesas resgatam 387 migrantes no Canal da Mancha

As autoridades francesas anunciaram hoje que, nos últimos dos dois dias, resgataram 387 migrantes nas águas do Canal da Mancha, quando os barcos em que se dirigiam para a costa britânica sofreram problemas.

Sem registo de vítimas, os resgates das sete embarcações ocorreram entre a noite de sábado e hoje, adiantou a autoridade marítima da Mancha e do Mar do Norte, com sede na Normandia, em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, quatro navios franceses realizaram os resgates e os migrantes foram transferidos para os portos de Calais, Dunquerque e Boulogne sur Mer.

As autoridades francesas recordaram que a travessia do Canal da Mancha em barcos de pequena dimensão é muito arriscada, uma vez que uma média de 400 navios atravessam essa passagem estreita diariamente.

Além disso, as correntes e ventos fortes e a baixa temperatura da água tornam a zona "particularmente perigosa", alertaram.

As tentativas continuadas de migrantes para atravessar de França para o Reino Unido têm sido, nos últimos anos, um foco de tensão entre Paris e Londres, que acusa o seu vizinho francês de não fazer o suficiente para conter o fenómeno.

O naufrágio de um barco que transportava migrantes, em novembro do ano passado, causou 27 mortes, mas são frequentes os incidentes com um pequeno número de vítimas.