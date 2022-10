Bombeiros resgatam turista entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo

Os Bombeiros Voluntários de Santana e os Bombeiros Voluntários Madeirenses vão agora resgatar um turista que se sentiu mal quando realizava o percurso entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo.

Uma vez que o estrangeiro não consegue sair dali pelos seus próprios meios, os Bombeiros Voluntários de Santana vão fazer o percurso através do Pico Ruivo e os Voluntários Madeirenses através do Pico do Areeiro.