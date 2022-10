Cerca de 350 migrantes resgatados nas últimas horas na costa espanhola

Cerca de 350 migrantes foram resgatados nas últimas horas enquanto tentavam chegar à costa espanhola a bordo de várias pequenas embarcações.

Estes resgates acontecem depois de no fim-de-semana um bote pneumático, com 34 subsaarianos a bordo, ter sido deixado à deriva, com apenas um sobrevivente.

Um jovem de 27 anos da Costa do Marfim foi resgatado no sábado por um navio mercante a 278 quilómetros a sul da ilha de Gran Canaria e disse às equipas de emergência que havia 34 imigrantes que tinham estado à deriva no bote durante nove dias, mas no qual só foram encontrados quatro cadáveres.

Na quarta-feira, as autoridades resgataram 350 migrantes - três deles menores - que viajavam em 16 barcos e que desembarcaram em Lanzarote, Fuerteventura, Maiorca, Cádiz, Granada, Almería e Alicante.

Mais 131 pessoas em oito pequenas embarcações foram resgatadas e levadas para a costa das Baleares, duas para Maiorca e as outras seis detetadas no mar, perto de Cabrera.

Até agora, este ano, 1.490 pessoas foram resgatadas à chegada a esta comunidade em 103 pequenas embarcações, de acordo com uma contagem da agência de notícias Efe.