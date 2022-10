Marítimo conquista primeiro ponto na Liga

Um golo de André Vidigal aos 56 minutos permitiu ao Marítimo conquistar o primeiro ponto na I Liga na época 2022/2023.

Em jogo a contar para a nona jornada da I Liga, com o Boavista, disputado no Estádio do Bessa Século XXI, os verde-rubros até estiveram a perder com golo de Sebastian Perez apontado ao minuto 22, mas o avançado verde-rubro, num bom lance de entrosamento com Bruno Xadas, que serviu Vidigal de forma exemplar à entrada da área, onde este não falhou diante do guarda-redes Bracali.

Aos 71 minutos a equipa insular podia ter mesmo feito o 2-1, mas Joel Tagueu veio a falhar uma grande penalidade.

Os minutos finais ficaram marcados por alguma tensão por parte dos boavisteiros, com o árbitro Luís Godinho a ser obrigado a admoestar vários elementos do banco dos axadrezados, com cartões amarelo e vermelhos.

1.º golo do jogo, pelo Boavista

2.º golo do jogo, pelo Marítimo