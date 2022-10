Quinta dos Prazeres e Campo do Porto da Cruz levam maior fatia do Orçamento Participativo

Os projectos para a remodelação da Quinta Pedagógica do Prazeres, que inclui um minizoo, e a construção de uma bancada para o público no campo de futebol do Porto da Cruz, cada um no valor de 1 milhão de euros, são os projectos mais caros votados pelo público no âmbito da edição deste ano do Orçamento Participativo, que vai ser financiado pelo Orçamento Regional. Na apresentação dos resultados desta iniciativa, que decorreu esta manhã no Salão Nobre do Governo (Avenida Zarco), o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, assegurou que todos os 3 projectos intermunicipais e 56 projectos municipais vencedores começarão a ser executados no próximo ano.

O governante destacou “participação significativa” do público nesta edição do Orçamento Participativo face à primeira edição, que teve lugar em 2019, algo que relacionou com a duplicação da dotação reservada pelo executivo madeirense para esta iniciativa, que agora disponibiliza 5 milhões de euros para os projectos sugeridos pelos cidadãos e entidades da sociedade civil. O número de antepropostas passou de 167 para 267. A participação da escolha das propostas vencedoras subiu ainda mais: na edição de 2019 foram contabilizados 7.795 votos e na edição actual 39.461 votos.

O projecto que recebeu mais votos (962) é intitulado ‘Explorar a Madeira com o Desporto Escolar’ e visa contribuir e proporcionar a todas as crianças e jovens em idade escolar um leque variado de atividades desportivas ao ar livre. É dinamizado pela Direcção de Serviços do Desporto Escolar e tem um custo de 150 mil euros.