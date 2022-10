Pode faltar água no Porto da Cruz

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informou, através de um comunicado enviado à comunicação social, que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Machico, pode ser necessário interromper/condicionar o abastecimento de água no dia 10 e 12 de Outubro.

Assim, no dia 10 de Outubro, segunda-feira, entre as 14 e as 18 horas, na freguesia do Porto da Cruz, a água pode faltar, nos sítios do Larano e Maiata de Baixo.

Já no dia 12 de Outubro, quarta-feira, também no mesmo horário, na freguesia do Porto da Cruz, nos sítios da Achada, Casas Próximas, Massapez e Porto da Cruz podem existir interrupções no abastecimento de água.