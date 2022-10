Quatro corpos recuperados do mar transportados para as Ilhas Canárias

O navio espanhol de salvamento marítimo Miguel de Cervantes chegou hoje a Las Palmas com os corpos de quatro migrantes recuperados ao largo das Ilhas Canárias no sábado, disseram as autoridades, acrescentando que uma pessoa foi resgatada com vida.

Segundo o salvamento marítimo espanhol, quatro corpos foram encontrados no sábado por um navio mercante a cerca de 278 quilómetros ao sul da Grande Canária num pequeno barco, onde também foi encontrado o único sobrevivente a bordo, um marfinense de 27 anos, de uma expedição composta por um total de 34 pessoas.

O desembarque dos quatro cadáveres ocorreu às 03:20, no horário local (02:20 em Lisboa), no cais de Cambulloneros, no sul da capital da ilha Grande Canária, depois de a tripulação do Miguel de Cervantes os ter recolhido no domingo, disseram hoje fontes do salvamento marítimo espanhol à agência de notícias Efe.

Assim terminou uma nova tentativa de migração de um grupo de 34 pessoas de origem subsaariana, cujo desaparecimento foi alertado nos últimos dias pela organização não-governamental (ONG) Walking Borders.

Avión Sasemar 103 localiza cayuco 40 millas al S de Tenerife. Movilizada Salvamar Alpheratz, que rescata a 61 personas (56 varones y 5 menores) y los traslada a Los Cristianos #SeguridadNautica pic.twitter.com/5SHCqQjxza — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) October 2, 2022

A ONG relatou que um barco pneumático havia partido há mais de uma semana da costa do Saara, num ponto entre El Ayoun e Bojador, com 34 pessoas a bordo.

Segundo o único sobrevivente desta tragédia, depois de ter sido transferido de helicóptero no sábado para a Grande Canária para receber cuidados de saúde - dada a hipotermia que apresentava -, o barco ficou à deriva durante nove dias.

As demais pessoas que estavam no barco foram dadas como desaparecidas.

O navio Miguel de Cervantes também rebocou o barco em que estariam as 34 pessoas para o porto de Las Palmas da Grande Canária.