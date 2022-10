Foguetes de arraial provocam fogo em mato na Boa Morte

O foco de incêndio em mato registado neste início de tarde no sítio da Boa Morte, zona alta da Ribeira Brava, foi causado por foguete(s) de girândola lançada no âmbito de arraial que ali acontece este fim-de-semana.

O incêndio foi prontamente atacado pelos Bombeiros Misto da Ribeira Brava e Ponta do Sol através da equipa que fazia patrulhamento no âmbito do POCIR – Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais.