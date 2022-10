CMF orgulha-se da causa LGBTI+

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, lançou este sábado, 8 de Outubro, um apelo à população madeirense para prestar apoio à comunidade LGBTI+ que se reúne hoje no Jardim Municipal na 7. Edição do Madeira Pride.

O autarca começou por agradecer a organização do evento e assumir esta “é uma causa que orgulha o município do Funchal”.

Pedro Calado alertou que toda a sociedade devem estar unida contra a discriminação, promovendo ajuda e apoio à comunidade LGBTI+, normalizando a diferença, que no fundo não é diferente.

Esta é uma causa de toda a sociedade e todos têm de estar unidos na defesa daqueles que acham que são diferentes, mas não são diferentes". Pedro Calado

O edil funchalense deixou a garantia do apoio da Câmara Municipal do Funchal às associações LGBTI+ da Madeira, recordando que o actual executivo do Governo Regional deu os primeiros passos de reconhecimento ao apoiar financeiramente esses projectos, destacando a inauguração do segundo Centro Comunitário LGBTI+ do País na cidade do Funchal.