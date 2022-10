Ecos Machico lança Roteiro da Geodiversidade do Concelho de Machico

No âmbito das celebrações do Dia Internacional da Geodiversidade, que visa sensibilizar a população para a importância da geodiversidade no que concerne à sobrevivência e bem-estar dos seres humanos e toda a Biodiversidade, o projecto Ecos Machico lançou hoje o Roteiro de Geodiversidade do Concelho de Machico.

Esta iniciativa, que é promovida pela Câmara Municipal de Machico e a Associação Insular de Geografia, tem como principal objectivo proporcionar ao visitante, uma simples e intuitiva rota dos Ecossítios de Machico que detêm interesse do ponto de vista geológico, ou seja, rochas, minerais, solos, fósseis e formas de relevo que formam a paisagem machiquense.

Além dos pontos também classificados como Geossítios pela Estratégia de Conservação do Património Geológico da RAM, foram seleccionados outros Ecossítios, com igual interesse geológico que merecem ser divulgados e promovidos, em benefício da sua Geoconservação.

Todas estas informações estão disponíveis gratuitamente em www.ecosmachico.pt.