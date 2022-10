Henrique Araújo marcou e evitou derrota do Benfica B

Henrique Araújo marcou o golo que deu o empate ao Benfica B, na deslocação ao campo da UD Oliveirense, hoje, em jogo da jogo da oitava jornada da II Liga.

A equipa da casa foi a primeira a marcar, por Michel Lima (48). Logo depois, o Benfica B chegou à igualdade, por Henrique Pereira (51).

Aos 83 a Oliveirense voltou para a frente do marcador, com o golo de Jonata Bastos (83) e já estava a contar com os três pontos, quando o avançando madeirense marcou, na última jogada do encontro.

Henrique Araújo, que foi titular nesta partida, aproveitou um ressalto ao segundo poste para marcar e evitar a derrota dos 'encarnados', que assim somaram um ponto em Oliveira de Azeméis.