"As Pupilas do Senhor Reitor" sobe ao palco no Estreito

Dando continuidade "à regularidade dos trabalhos apresentados pela OFITE - Oficina de Teatro do Estreito, integrada na ACRE - Associação Cultura e Recreativa do Estreito de Câmara de Lobos, a companhia leva ao palco uma nova produção teatral 'As Pupilas do Senhor Reitor', a partir do romance de Júlio Diniz, com direção artística sob a responsabilidade de Zé Abreu", anuncia em nota de imprensa.

"O espectáculo tem estreia no dia 7 de Outubro, às 21h00, no Auditório Maestro João Victor Costa - Centro Cívico do Estreito. A peça ficará ainda em cena nos seguintes dias 8, 14 e 15 de Outubro às 21h00; 9 e 16 do mesmo mês, às 18h00. O espectáculo é direccionado para maiores de 12 anos e as entradas têm o valor simbólico de 2 euros, mediante reserva através do telefone 291 910 040", incentiva os interessados.

De referir que "o elenco desta peça encenada pela OFITE é constituído na interpretação das personagens por Ana Rita Luís, Victor Ornelas, Rosalina Fernandes, Matilde Ornelas, Rosário Pestana, Sérgio Santos, Rodrigo Figueira, Francisca Capelo, Leandro Correia, Delfino Pinto, Fátima Vieira, Constança Pinto, Beatriz Pacheco, Pedro Pestana, Vanessa Câmara, Eleonora Pinto e Emanuel Pestana", acrescentado-se que a "operação de som está sob a responsabilidade de Miguel Abreu, o desenho e a operação de luz, por António Freitas, o Design é de Roberto Ramos e a produção executiva está a cargo de Rui Pita", elementos também fundamentais na produção.

Para quem não conhece, "'As Pupilas do Senhor Reitor' foi publicada em 1866, sob o formato de folhetins no Jornal do Porto, e compilada em romance, em 1867", e tem como "pano de fundo a vida rural tão característica da obra de Júlio Dinis. O título alude a Margarida e Clara, as duas personagens femininas centrais da obra, meias-irmãs, órfãs de pai, com personalidades muito diferentes. Após a morte da mãe foram adoptadas pelo Reitor da aldeia".

Continuando: "A intriga centra-se em Daniel e Pedro, filhos de José das Dornas. Em jovem, Daniel renuncia à carreira eclesiástica por amor a Margarida. Mais tarde, depois de ultrapassar esse amor de infância, Daniel regressa à aldeia já formado em Medicina. Aí, interessa-se por Clara, que está noiva de Pedro. Mas como Margarida ainda não esqueceu o Daniel, todos estes desencontros vão desencadear choques e situações imprevistas na vida das duas irmãs e, por arrasto, na respectiva aldeia."

Diz a nota que "para uns, o romance é o retrato fiel de uma aldeia portuguesa oitocentista, para outros será um género de literatura light, para outros ainda, caso de Alexandre Herculano, é o primeiro romance português e o seu autor 'o maior talento da sua geração'. Para a Imprensa Nacional, 'As Pupilas do Senhor Reitor', é indiscutivelmente uma obra fundamental da literatura portuguesa e, por isso, em 2017, a Imprensa Nacional acrescentou este título à sua coleção 'Biblioteca Fundamental da Literatura Portuguesa'", recorda.

"Sendo um dos romances mais vendidos nos séculos XIX e XX em Portugal", frisa, "muitas serão as razões para se explicar este sucesso, desde a simplicidade do estilo, muito afastado da escrita erudita de outros romances da época, a própria trama, as situações imprevistas e a intensidade dramática que sobressai".

Tem sido adaptado ao teatro, cinema, televisão, agora levada ao palco. "Segundo os responsáveis pela OFITE, o espectáculo teatral 'As Pupilas do Senhor Reitor', promete uma vez mais, surpreender e cativar o público, numa produção que engloba 17 elementos em palco – com faixas etárias compreendidas, entre os 9 e os 62 anos de idade. Para a montagem deste espectáculo, contam ainda com a colaboração de 3 técnicos".

"A OFITE descreve-se como uma companhia de Teatro e Comunidade, que surgiu em 2016, na vila do Estreito de Câmara de Lobos, tendo já apresentado ao público, 11 produções teatrais, sempre com assinalável sucesso. Conta desde a sua fundação com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos", conclui a apresentação.