Trânsito intenso motiva vários pontos de congestionamento

Bom dia. A esta hora, início desta sexta-feira, há já vários pontos das estradas da Madeira, nomeadamente na costa sul com trânsito congestionado, sobretudo devido ao intenso tráfego automóvel.

De acordo com a aplicação Info Vias e ao 'mapa de calor' do Google, é na Via Rápida, tanto no sentido Machico - Ribeira Brava como no sentido oposto, as filas de trânsito sentem-se na aproximação ao Funchal.

Praticamente um quilómetro em cada um dos sentidos, no primeiro desde a zona da Cancela ao túnel do Pinheiro Grande, o segundo na zona de Santa Luzia no nó de Pestana Júnior. A tendência é para intensificar o congestionamento.

A caminho do centro do Funchal, os automobilistas vão encontrar enorme resistência na rotunda do Hospital, ao longo de toda a extensão da Cota 40, na zona dos Viveiros e na zona do Campo da Barca.