Bernardo Pereira "feliz com o lugar no pódio" no Mundial de canoagem de mar

Bernardo Pereira ficou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de canoagem de mar, SS1 no escalão de sub-23.

A medalha de bronze foi conquistada, esta tarde, na prova que está a decorrer em Portugal (Viana do Castelo).

“Consegui atingir o pódio no Mundial com um terceiro lugar, no primeiro ano como sub-23. É um resultado que me deixa muito feliz”, disse, ao DIÁRIO, garantindo que fez “tudo o que podia para alcançar o melhor resultado possível”.

Aos 19 anos, no seu primeiro ano no escalão, o atleta do Clube Naval da Calheta juntou a medalha de bronze do Mundial à de ouro, conquistada no mês passado, no Europeu.

No ano passado, Bernardo Pereira sagrou-se campeão do Mundo e da Europa, em juniores.