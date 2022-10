'III Corridas dos Professores' motiva alterações no trânsito amanhã

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa, através de um comunicado enviado à redacção, que devido à realização da prova desportiva 'III Corridas dos Professores', será necessário proceder a alterações rodoviárias amanhã, 5 de Outubro, entre as 9 e as 9h45, à passagem dos atletas.

Assim, as alterações vão ocorrer nas seguintes ruas: na Avenida Calouste Gulbenkian (abaixo do Túnel Eng. Jaime Ornelas Camacho), Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida Arriaga, Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro (a sul da Av. Arriaga), Rua 5 de Outubro, Avenida Zarco, Avenida Arriaga, Rua do Aljube, Rua dos Ferreiros (abaixo da Rua Escultor Francisco Franco), Largo do Município, Rua Marquês do Funchal, Rua Câmara Pestana e Rua de São Francisco (sul da Rua Ivens).

O trânsito na Rua do Castanheiro será restringido apenas ao acesso local, com circulação rodoviária em ambos os sentidos.

A circulação na Rua Ivens será invertida com saída em direção à Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro.

Relativamente aos transportes públicos, as carreiras da zona oeste circulam até à Rotunda do Infante, efectuando términus nas docas junto ao Parque de Santa Catarina, em frente à Escola Profissional Cristóvão Colombo e na paragem da Rua Dr. Brito Câmara junto ao La Vie, retomando a partir daí as viagens de regresso.

As carreiras da zona norte circulam na Rua 5 de Outubro realizam inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo e prosseguem pela Rua 31 de Janeiro, efectuando términus na Rua 31 de Janeiro a norte da Ponte Nau Sem Rumo.

As carreiras da zona este circulam até à Praça da Autonomia e efectuam términus nas paragens da Rua Artur Sousa 'Pinga', Rua José da Silva 'Saca', Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses a sul da E.E.M., Rua Brigadeiro Oudinot e Rua da Infância.

As praças de táxis na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida Sá Carneiro e Avenida Arriaga ficam desactivadas, podendo ser utilizada como alternativa a Avenida Arriaga, junto ao Marina Shopping.

"As interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública, sendo que estando verificadas as condições de segurança rodoviária e caso o evento termine antes do prazo previsto, esta entidade irá proceder à reposição da normal circulação rodoviária", conclui a nota enviada.