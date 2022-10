Trânsito complicado nas zonas de costume

Bom dia. Pouco passa das 8h00 e a ronda que fazemos pelos principais locais de acesso rodoviário ao Funchal e arredores, revela os também já habituais constrangimentos em dias úteis das semanas.

Desde a zona da Cancela, passando pela Boa Nova até ao nó de Pestana Júnior, na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava, o trânsito faz-se com alguma dificuldade.

No outro sentido, também tráfego intenso mas em menor escala na zona de Santo António chegou a preocupar, mas parece já ter estabilizado.

Nas saídas da Via Rápida, o maior problema dá-se na zona do Hospital, com os acessos todos condicionados. Sobretudo para seguir em direcção ao centro do Funchal, toda a extensão da Cota 40, incluindo algumas estradas adjacentes, a circulação automóvel (e apeada) deve ser feita com paciência.

Conduza com precaução e de forma defensiva.