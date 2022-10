Movimento 'Salvar o Marítimo' responde ao comunicado da direcção do clube

O Movimento 'Salvar o Marítimo' volta a afirmar que "é a verdadeira solução para os problemas" que o emblema verde-rubro enfrente e respondeu ao comunicado publicado, a 28 de Setembro, pela direcção do clube.

"Podemos aferir que a vontade expressa pela Direcção não encontra expressão na realidade pois, tal como formulada a resposta, revela a vontade em não esclarecer, antes esconde-se numa pretensa ilegitimidade do pedido de esclarecimentos quanto à forma, quanto ao conteúdo e quanto aos fins", reforça a resposta do Movimento 'Salvar o Marítimo', também através de comunicado.

"Quanto à forma do pedido, o mesmo foi feito, diretamente à Direção, ao Presidente da Assembleia Geral e ao Presidente do Conselho Fiscal por email a que só os intervenientes tiveram acesso, ou seja, procurou-se com cuidado, respeito e acima de tudo responsabilidade resguardar este pedido de olhares públicos, cuidado que nem sempre o Presidente da Direção do Club Sport Marítimo tem tido nas suas diversas atuações", acrescenta o comunicado do Movimento.

"Quanto ao conteúdo, compreendemos que quem não quer esclarecer, dificilmente compreenderá que para os sócios, que elegeram esta Direção, monitorizar é um papel importante em democracia e que visa evitar que, à revelia dos desejos dos sócios, sejam tomadas decisões que possam, catastroficamente, levar o clube para um caminho sem retorno. No que diz respeito aos fins, sejamos claros, os únicos fins são a proteção cabal dos interesses do Club Sport Marítimo coisa que, nos últimos tempos não tem sido feita pela própria Direção nomeadamente pela exposição pública negativa que tem dado ao nome do nosso Clube", reforça o comunicado do Movimento 'Salvar o Marítimo',

Em face deste comunicado que, de todo vai ao encontro daquilo que já prevíamos, que é a não vontade de esclarecer, ficamos sem perceber o porquê de não querendo esclarecer, convocam por email, os representantes deste movimento para estarem presentes numa reunião de Direção no dia 28 de Setembro de 2022 pela 18:00 e, mais tarde enviam outro email a adiar a mesma para o dia 29 de Setembro à mesma hora. Registamos com muito agrado o convite para estarmos presentes numa reunião “de” Direção e não “com” a Direção. Tal revela alguma lucidez de que de facto este movimento pode ser a verdadeira solução para os problemas que esta Direção enfrenta e que claramente não está à altura dos mesmos. Da nossa parte continuamos a estar disponíveis para falar, esclarecer e ser esclarecidos", conclui o Movimento.

Pode ler o comunicado na íntegra.